Giugliano-Monterosi 0-2: un mediano va in porta e para un rigore Finale incredibile al "Partenio-Lombardi": ospiti senza portiere nel recupero

Il Monterosi Tuscia passa al "Partenio-Lombardi", il Giugliano rimedia la seconda sconfitta consecutiva. Risultato di 2-0 per i laziali, avanti al 38' con Costantino. Nel finale succede di tutto. Alia ferma Salvemini ed è calcio di rigore con espulsione dell'estremo difensore ospite. In virtù dell'impossibilità dello staff tecnico di operare cambi, Parlati si ritrova tra i pali: il centrocampista del Monterosi cancella il tentativo di Salvemini dagli undici metri al 91'. Nei secondi conclusivi, con Viscovo in attacco per il pari, arriva il contropiede con Tolomello a firmare il 2-0 Monterosi e la vittoria degli uomini di Menichini.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Giugliano - Monterosi Tuscia 0-2

Marcatori: 38' Costantino, 97' Tolomello

Giugliano (3-5-2): Viscovo; Biasol, Zullo, Poziello C.; Rondinella (63’ Eyango), Felippe, Ceparano (54’ Oyewale), Iglio (69’ La Monica), Di Dio; Piovaccari (69’ Sorrentino), Salvemini. All. Di Napoli. A disp. Sassi, Siamatas, Mesisca, Scognamiglio, Aruta, Ciufferi, De Lucia, Gomez, Poziello R., Rizzo, Felici

Monterosi (3-5-2): Alia; Piroli (60’ Verde), Borri, Mbende; Gasperi, Parlati, Lipani, Tartaglia; Costantino (88’ Tolomello), Tonin (80’ Della Pietra). All. Menichini. A disp. Forte, Moretti, Santoro, Tolomello, Vitali, Della Pietra, Di Paolantonio, Di Renzo

Arbitro: Sfira

Ammoniti: Biasol (G), Verde (M)

Espulso: Alia (M)