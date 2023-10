Pallanuoto, Silipo sul Setterosa: "Un collegiale utile per i prossimi impegni" Il tecnico napoletano potrà fare un richiamo tecnico su quanto visto ai Mondiali.

Carlo Silipo ha in testa un grande obiettivo: tornare alle Olimpiadi dove è già stato da giocatore. Questa volta vuole farlo da tecnico del Setterosa che è reduce da due annate positiva dopo il clamoroso tonfo del 2021 quando mancò la qualificazione ai Giochi di Tokyo. Sotto la guida del tecnico napoletano, invece, le cose sono cambiate. Il bronzo iridato conquistato in estate ha portato ancora più fiducia ed entusiasmo. Ora non resta che strappare un pass o agli Europei a gennaio o ai Mondiali a febbraio.

Intanto dal 22 al 25 ottobre la squadra si ritroverà in raduno presso il Centro Federale di Ostia. Proprio per favorire gli impegni in Coppa dei club e il raduno azzurro, si giocherà questo pomeriggio un turno infrasettimanale di campionato. Il sito Federnuoto.it ha sfruttato l’occasione per far presentare la giornata al tecnico napoletano che ha parlato anche di Nazionale.

"Nei prossimi giorni - prosegue Silipo - inizierà al Centro Federale di Ostia il raduno di ripresa del Setterosa, che servirà per effettuare test fisici e un richiamo tecnico su tutto ciò che è andato bene e male ai Mondiali. Un collegiale utile in vista degli impegni che ci aspettano dal mese di gennaio. Riguardo gli Europei siamo in attesa di una decisione, vista la situazione drammatica che si sta vivendi in Israele. Io preferirei giocare gli Europei, poiché questa squadra ha bisogno di effettuare più incontri internazionali possibili per crescere ancora".

In attesa di capire quale sarà il destino della competizione continentale, Silipo riprenderà a lavorare con l’obiettivo di migliorare il suo Setterosa che sembra essere pronto per conquistare il pass per Parigi 2024.