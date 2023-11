Gevi Napoli Basket vincente a Pesaro (77-97) Serie A: successo prezioso in trasferta per la squadra partenopea nell'anticipo del sesto turno

La Gevi Napoli batte la Carpegna Prosciutto Pesaro in trasferta con il finale di 77-97 nell'anticipo della sesta giornata di Serie A e conferma le qualità da outsider e per un ruolo nelle Final Eight di Coppa Italia. Jaworski domina la scena con 25 punti, ma ci sono altri cinque calciatori in doppia cifra. Dopo 6 turni 4 vittorie e 2 sconfitte: un rendimento che garantisce l'alta classifica al gruppo partenopeo.

“Siamo davvero molto felici per questa vittoria. - ha spiegato il coach della Gevi, Igor Milicic - Abbiamo prodotto un grande gioco contro una formazione valida come Pesaro che aveva battuto Milano la scorsa settimana. Abbiamo lavorato bene, per riuscire poi a vincere la gara nel secondo tempo. Questa per noi è una vittoria sicuramente molto importante. Abbiamo preparato la gara come se fosse la più delicata della stagione. Tranne il primo quarto, dove non abbiamo difeso al meglio, nel resto della partita abbiamo fatto molto bene rendendo difficile la vita a Pesaro. Sono molto felice anche per il salto di qualità che ha fatto la squadra".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sesta Giornata

Carpegna Prosciutto Pesaro - Gevi Napoli 77-97

Parziali: 25-19, 12-28, 18-24, 22-26

Pesaro: McCallum 10, Bamforth 7, Bluiett 19, Visconti 7, Ford 12, Maretto ne, Tambone 2, Stazzonelli ne, Mazzola 1, Totè 14, Mockevicius 5. All. Buscaglia.

Napoli: Pullen 13, Zubcic 15, Ennis 13, Jaworski 25, G. De Nicolao, Sinagra, Owens 16, Sokolowski 11, Lever 2, Bamba, Mabor 2, Ebeling. All. Milicic.

Arbitri: Begnis, Bongiorni, Lucotti.