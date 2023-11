Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano è pronta per il big match contro Fasano Valeria Piscopo: "Un minuto di rumore in memoria di Giulia".

Big match al palazzetto “Domenico Rea” di Arzano. La capolista Luvo Barattoli ritrova il pubblico di casa proprio in occasione di una delle gare più impegnative della stagione, quella contro il Podio Volley Fasano, attualmente in seconda posizione ma con una gara in meno giocata. Una squadra che si presenta da matricola a questo campionato ma che è stata ben costruita proprio per cercare di spiccare il volo verso la parte più alta della classifica. Fischio d’inizio come di consueto alle ore 16.

“Una bella squadra forte ed attrezzata” racconta il libero della Luvo Barattoli Valeria Piscopo che aggiunge: “Per la prima volta giochiamo contro ma ci sono atlete che conosciamo molto bene. A cominciare proprio da Valentina Martilotti che abbiamo affrontato in tante sfide ai tempi del Cerignola. In squadra anche Soleti con un passato con Maglie e Bari. Ma più di tutte conosco Sofia Negro che ha giocato proprio con l’Arzano. Con la nostra squadra Under 18 ha vinto il titolo giovanile”.

Altro elemento da tenere in forte considerazione è la schiacciatrice dal nome “pesante” Valentina Barbolini. Giocatrice dalle evidenti doti tecniche e due volte figlia d'arte. Il suo papà è l’ex cittì azzurro Massimo Barbolini fresco della nomina ad assistente del neo ct Julio Velasco (Per il tecnico della Savino Del Bene Scandicci è un ritorno in altra veste dopo la fortunata esperienza da capo allenatore durata sei anni). Sua mamma invece è Cristina Gargagli, allenatrice del settore femminile del Civita Castellana e vincitrice del campionato di serie B maschile 2022/23 con la stessa società.

Altra coincidenza, le due squadre hanno perso entrambe una sola gara al quinto set nella medesima giornata. Nella data infausta dell’11 novembre mentre l’Arzano cedeva a Ponticelli al Catania le pugliesi venivano sconfitte nel derby in casa del Castellana.

La Federazione Italiana Pallavolo aderisce alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’ONU per sabato 25 novembre con l’iniziativa “Un Minuto di Rumore”. Con le squadre schierate in campo, dopo il fischio d'inizio e la prima battuta, partirà ufficialmente “il Minuto di Rumore”.

Valeria Piscopo si fa anche portavoce del messaggio delle ragazze dell’Arzano Volley: “Siamo rimaste tutte sconvolte da quello che accade in Italia. La vicenda di Giulia deve scuotere tutte le coscienze. Speravamo in un lieto fine che non è arrivato ed è impensabile che nel 2023 debba accadere vicende simili. E’ arrivato il momento di riflettere sull’educazione da trasmettere alle nuove generazioni mentre noi e tutte le altre donne non devono sottovalutare nessun segnale negativo. La violenza va combattuta tutti insieme a cominciare dalle Istituzioni”.