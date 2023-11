Messina - Juve Stabia 0-1: Bellich per la vittoria delle vespe, il tabellino La rete del difensore al 35' per l'allungo a +6 in attesa delle sfide di domani

La Juve Stabia ha battuto l'ACR Messina con il finale di 1-0. Alle vespe basta la rete di Bellich al minuto 35 del primo tempo per superare i siciliani e firmare l'allungo in classifica. Ora la squadra allenata da Pagliuca è a +6 sulle seconde in classifica in attesa dei risultati di domani. È la quarta gara consecutiva in campionato senza gol subiti per i gialloblé.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

ACR Messina - Juve Stabia 0-1

Marcatori: 35' Bellich

Messina: Fumagalli, Ferrara, Polito (80′ Salvo), Manetta, Ortisi (91' Emmausso), Franco, Giunta (46′ Firenze), Frisenna, Ragusa (80′ Cavallo), Plescia, Luciani (57′ Zunno). All. Modica. A disp. De Matteis, Di Bella, Darimi, Tropea, Pacciardi, Scafetta, Zunno, Santoro, Zammit

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (92' Folino), Buglio, Bentivegna (68′ Erradi), Piscopo (88′ Rovaglia), Meli, Bachini, D’Amore, Andreoni, Leone (88′ Maselli). All. Pagliuca. A disp. Signorini, Esposito, La Rosa, Guarracino, Gerbo, Aprea, Picardi, Marranzino, Vimercati

Arbitro: Delrio

Ammoniti: Giunta (M), Bentivegna (J), Polito (M), Ferrara (M), Franco (M), Ortisi (M)

Espulsi: Franco (M), Erradi (J)