Sorrento-Turris 2-1: Fusco e Ravasio ribaltano i corallini, il tabellino Fusco e Ravasio per la vittoria dei costieri sui corallini al "Viviani" di Potenza

Il Sorrento vince il derby campano contro la Turris. Finale di 2-1 al "Viviani" di Potenza con i costieri a ribaltare l'iniziale vantaggio ospite con Nicolao al 43'. Reti di Fusco al 72' e di Ravasio al 75' per la vittoria del Sorrento contro i biancorossi. Nelle scorse ore il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo di Mirko Albertazzi. Il portiere era già in panchina nel match giocato con 45 minuti di ritardo: il calcio d'inizio è stato posticipato alle 14.45 a causa della neve.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo - le prestazioni sportive del portiere Mirko Albertazzi, che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Brindisi (11 presenze tra campionato e Coppa Italia). Albertazzi, nato a Bologna il 28 giugno del 1997, vanta 107 presenze in Serie C (102 delle quali nel girone C con le maglie di Francavilla, Picerno e Brindisi). Nel suo curriculum anche due stagioni con il Vicenza. Albertazzi è già a disposizione di mister Maiuri e convocato per il match di domani con la Turris".

