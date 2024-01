Turris: ecco Panelli e Jallow per Menichini Il difensore arriva in prestito dal Sorrento. L'attaccante ha salutato il Latina

La Turris ha ufficializzato gli accordi con Tommaso Panelli e Sulayman Jallow. Volti nuovi nella rosa a disposizione di Leonardo Menichini, pronto all'esordio sulla panchina dei corallini nel match in programma domani (ore 20.45) al "Liguori" contro l'ACR Messina. Panelli si trasferisce alla Turris a titolo temporaneo dal Sorrento. Prestito per il difensore, acquisto a titolo definitivo, invece, per inserire Jallow nel reparto avanzato. La punta saluta il Latina e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

I comunicati del club biancorosso

"La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il calciatore Tommaso Panelli dal Sorrento Calcio 1945. Il difensore, nato ad Empoli il 6 giugno 1994, vanta 16 presenze in questa stagione con la maglia della formazione sorrentina".

"La S.S. Turris Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Sulayman Jallow dal Latina Calcio 1932

L'attaccante gambiano, nato il 30 ottobre 1996, ha firmato un contratto fino al 2025".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944