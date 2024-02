Sorrento, Ravasio: "Senza obiettivi, puntiamo al massimo" L'attaccante: "Qui ho ricevuto una fiducia che mai prima mi era stata data"

"Non abbiamo obiettivi, stiamo bene, cerchiamo di dare il massimo in ogni partita e di vincere. Senza obiettivi puntiamo a dare il meglio e vedere fin dove riusciamo a spingerci". Così Mario Ravasio, reduce da cinque gol in cinque gare (5 reti consecutive) si è espresso sul suo Sorrento nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16).

"Futuro? Sorrento mi ha dato una fiducia mai avuta prima"

"Sono contento della stagione e della fiducia che mi è stata data. - ha aggiunto Ravasio - Ho cercato di ripagarla tutte le volte, anche se magari non ci sono riuscito sempre. Mi trovo bene con i compagni di squadra e a Sorrento, quindi cercherò di fare bene fino alla fine al pari di tutta la squadra. Mi trovo davvero molto bene qui. In passato ho avuto belle esperienze, ma ho ricevuto dal Sorrento una fiducia mai avuta prima e, quindi, Sorrento va più che bene ora per me".