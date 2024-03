Juve Stabia, Adorante: "Liberi di testa per scrivere qualcosa di importante" L'attaccante gialloblu è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Contro la Turris è stata una partita difficile, servono anche questo tipo di gare per completare un obiettivo che è quello di cercare di vincere un campionato o comunque quello di portare più in alto possibile la Juve Stabia. Servono queste partite e la squadra ha giocato con sostanza": così Andrea Adorante, nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16), ha commentato la fase vissuta dalla sua Juve Stabia, reduce dalla vittoria sulla Turris e con lo sguardo rivolto al match contro la Casertana, in programma lunedì (ore 20.30) al "Menti".

L'attaccante gialloblu: "Accolto in modo splendido"

"Ho fatto una scelta di cuore e legata agli obiettivi personali. - ha aggiunto la punta delle vespe - Avevo voglia di dimostrare e di mettermi in gioco: dettagli che a Trieste non riuscivo a concretizzare. Fin dal primo minuto a Castellammare tutte le componenti mi hanno accolto in una maniera bellissima. La voglia di venire qui è stata tanta e nei fatti è stata una scelta semplice".

"Sono a disposizione e mi sono messo in discussione"

"Sono entrato in punta di piedi, mi sono allenato sempre al massimo. Ascoltando il mister, il direttore e la squadra per le loro esigenze mi sono messo a disposizione e in discussione. - ha spiegato Adorante - Il primato? Non lo definirei una responsabilità. È un'ambizione che hanno tutti i calciatori perché siamo tutti giovani. Non è tanto la preoccupazione delle altre squadre, ma dobbiamo pensare a noi stessi e ad andare avanti. Il campionato è lungo con tante gare difficili. Arriveranno anche gli scontri diretti e dobbiamo pensare partita dopo partita ed essere liberi di testa".