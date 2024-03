Crotone-Giugliano 2-3: tigrotti da colpaccio in rimonta, il tabellino Sotto di due gol all'intervallo, i gialloblu ribaltano tutto nella ripresa con De Rosa e Salvemini

Il Giugliano, sotto di due gol al 45', vince a Crotone con il finale di 3-2. Pitagorici avanti con i gol di D'Angelo e dell'ex Felippe al 29' e al 42'. Nella ripresa Salvemini accorcia le distanze al 53' e al 58' De Rosa realizza la rete del pari. Al 33' del secondo tempo De Rosa va a bersaglio per il gol del sorpasso e della vittoria. Giugliano in rimonta e da colpaccio allo "Scida".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Crotone - Giugliano 2-3

Marcatori: 29' pt D'Angelo (C), 42' pt Felippe (C), 8' st Salvemini (G), 13' st, 33' st De Rosa (G)

Giugliano: Russo; Valdesi, Cargnelutti, Menna (41’ st Scognamiglio), Yabre (20’ st Oyewale); Gladestony, Maselli (41’ st De Sena), De Rosa; Ciuferri, Salvemini (41’ st Giorgione), Oviszach (1’ st Baldè). All. Bertotto. Baldi, Coprean, Berardocco, Boccia, Barba, Di Dio

Crotone: Dini; Rispoli, Battistini, Loiacono (34’ st Gigliotti), Giron (30’ st Crialese); Zanellato, Felippe (16’ st Kostadinov); Tribuzzi, D’Angelo (1’ st Vitale), D’Ursi (30’ st D’Errico), Gomez. All. Baldini. A disp. D’Alterio, Martino, Gigliotti, Leo, Bruzzaniti, Cantisani, Comi

Arbitro: Di Reda

Ammoniti: Maselli (G), Baldè (G), Vitale (C), Gigliotti (C), De Rosa (G), Cargnelutti (G)