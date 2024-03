Sorrento-Potenza 1-1: Colombini risponde a Caturano nel recupero, il tabellino Pari a pochi secondi dal triplice fischio al "Viviani" nella gara valida per il ventinovesimo turno

Il Sorrento firma il pari nel recupero con Colombini e strappa il punto nel match contro il Potenza. Al "Viviani", sede delle gare casalinghe dei costieri e stadio dei lucani, finale di 1-1 tra le due squadre con i rossoblu avanti al 60' con Caturano e ripresi dai rossoneri a pochi passi dal triplice fischio.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Sorrento - Potenza 1-1

Marcatori: 60' Caturano (P), 94' Colombini (S)

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (76' Colombini); Cuccurullo (76' Capasso), De Francesco, La Monica (33' Messori); Badje (90' Riccardi), Ravasio, Vitale. All. Maiuri. A disp. Aiello, Albertazzi, Bonavolontà, D'Aniello, Di Somma, Esposito, Morichelli, Musella, Scala, Vitiello

Potenza (3-5-2): Alastra; Armini, Hristova, Verrengia; Hadziosmanovic (79' Spaltro), Castorani, Candellori, Steffè (67' Saporiti), Burgio; Caturano (79' Rossetti), Volpe. All. Marchionni. A disp. Cucchietti, Iacovino, Kumi, Maddaloni, Maisto, Marchisano, Mazzeo, Pace, Paura, Petti, Sbraga

Arbitro: Calzavara

Ammoniti: Todisco (S), La Monica (S), Volpe (P), 52' Candellori (P), Hadziosmanovic (P), Cuccurullo (S), Castorani (P), Armini (P)

Recupero: 3' pt, 6' st