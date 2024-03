Gevi Napoli Basket: ripartenza con decisione in A, battuta Treviso (95-81) Protagonisti Markel Brown da 31 punti e Michal Sokolowski da 22 nella vittoria azzurra

Dopo un primo tempo complicato la Gevi Napoli corre nella ripresa e batte la Nutribullet Treviso con il risultato di 95-81. Con la Coppa Italia a bordocampo e nella nuova festa azzurra in un Fruit Village Arena - PalaBarbuto sold-out la squadra di coach Igor Milicic vince e chiude la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato con cui la Gevi aveva raggiunto Torino. Due punti preziosi per il roster partenopeo in chiave playoff con Markel Brown da 31 punti e Michal Sokolowski da 22.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Gevi Napoli - Nutribullet Treviso 95-81

Parziali: 18-26, 19-18, 30-24, 28-13

Napoli: G. De Nicolao, Brown 31, Sokolowski 22, Zubcic 17, Owens 2, Pullen 5, Ennis 11, Lever 7, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling. All. Milicic

Treviso: Robinson 10, Bowman 15, Olisevicius 7, Allen 17, Paulicap 9; Zanelli 5, Harrison 15, Faggian 3, Camara, De Marchi ne, Torresani ne, Scandiuzzi ne. All. Vitucci

Arbitri: Attard, Galasso, Catani

Foto: elaborazione grafica pagina Facebook Napoli Basket