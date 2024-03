Juve Stabia: 1-0 sulla Casertana, 14esima porta inviolata su 15 gare casalinghe Numeri difensivi clamorosi, in particolar modo al "Menti" per la squadra allenata da Pagliuca

Al minuto 80 il tocco irregolare di Anastasio in area, calcio di rigore trasformato da Candellone per l'1-0 Juve Stabia nel derby con la Casertana. Al "Menti" le vespe firmano la quattordicesima porta inviolata (la quinta consecutiva) su quindici gare casalinghe in campionato e rinnovano il +7 sul Benevento, secondo in classifica. Alla Juve Stabia basta il penalty in un match equilibrato, ma che vede i gialloblu di nuovo decisivi e freddi nel momento utile. Tra le mura amiche 19 gol realizzati, 2 quelli subiti con la Juve Stabia mai battuta (10 vittorie e 5 pareggi).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Juve Stabia - Casertana 1-0

Marcatori: 81' rig. Candellone (J)

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Buglio, Adorante (92' Folino), Meli (90′ Erradi), Mignanelli, Bachini, Candellone, Andreoni, Leone, Mosti (65′ Piscopo). All. Pagliuca. A disp. Esposito, Romeo, Pierobon, Baldi, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello

Casertana: Venturi, Celiento, Carretta (60′ Curcio), Darmian (75′ Bacchetti), Tavernelli (75′ Taurino), Matese, Sciacca (85′ Turchetta), Casoli, Calapai, Montalto (75′ Rovaglia), Anastasio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Maiello, Soprano, Galletta, Deli, Pagnino, Nicoletti

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Sciacca (C), Leone (J), Calapai (C), Candellone (JS), Mignanelli (J), Stanga (J), Celiento (C), Matese (C)

Recupero: 1’ pt, 5′ st