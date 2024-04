Juve Stabia: il programma della Supercoppa di Serie C La formula della competizione tra le squadre promosse direttamente in Serie B

La Supercoppa di Serie C 2024 inizierà domenica con Mantova-Cesena (ore 17.30). Riposo per la Juve Stabia nella prima giornata del triangolare tra le vincenti dei gironi e promosse in Serie B. "Nel girone a 3, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine: a) della differenza reti nelle gare del girone a 3; b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del girone a 3; c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del girone a 3. - si legge nella nota della Juve Stabia - Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del girone a 3 sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2023-2024 e e sarà assegnato il relativo trofeo".

Supercoppa Serie C - Il calendario

Prima giornata (5/5)

Mantova - Cesena

Seconda giornata (12/5)

Juve Stabia - vincente prima giornata o squadra ospitante in caso di pareggio

Terza giornata (19/5)

Juve Stabia - Mantova/Cesena

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia 1907