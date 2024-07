Juve Stabia: domenica l'amichevole con l'Arezzo Ieri niente allenamento congiunto Juve Stabia A - Juve Stabia B per la forte pioggia

Domenica, con calcio d'inizio alle 17.30, al centro sportivo "Francesca Gianni", in via del Casale di San Basilio a Roma, la Juve Stabia affronterà l'Arezzo in un test amichevole. Appuntamento, quindi, nello stadio dell'Atletico Lodigiani per le vespe. Nella giornata di ieri la forte pioggia ha annullato l'allenamento congiunto tra la Juve Stabia A e la Juve Stabia B al campo comunale "Erasmo Iacovone" di Capracotta. Prosegue la preparazione della squadra allenata da Guido Pagliuca che venerdì scorso ha comunicato la cessione a titolo temporaneo del centrocampista Simone Ceccarini al Desenzano. Lavoro sottotraccia per la dirigenza sul mercato: il giusto equilibrio tra entrate ed uscite verso la stagione di Serie B 2024/2025.