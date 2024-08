La Juve Stabia saluta Da Riva: ecco dove giocherà il centrocampista Saranno 247 i tifosi gialloblu al "Ceravolo" per Catanzaro - Juve Stabia

L'avventura di Jacopo Da Riva con la Juve Stabia termina dopo meno di due mesi. Il club di Castellammare ha comunicato la cessione in prestito del centrocampista al Foggia con il consenso dell'Atalanta, proprietaria del cartellino del classe 2000. L'arrivo di Da Riva alla Juve Stabia era stato ufficializzato lo scorso 9 luglio. Nel frattempo la società gialloblu ha reso noto anche il numero di biglietti venduti per il settore ospiti del "Ceravolo": saranno 247 i tifosi della Juve Stabia presenti a Catanzaro per la seconda giornata di campionato.

Il comunicato del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, del centrocampista, classe ’00, Jacopo Da Riva, su consenso dell’Atalanta, società proprietaria del cartellino, al Calcio Foggia 1920, fino al 30 giugno 2025. Al termine del prestito il calciatore rientrerà alla società di appartenenza. La società ringrazia Jacopo per l’impegno e la professionalità dimostrate dal 1 luglio".

Foto: pagina ufficiale Facebook