Juve Stabia, Mastalli: "Continuità decisiva, c'è tutto per fare bene" L'ex centrocampista delle vespe è intervenuto nel corso di "Juve Stabia Mania" su OttoChannel

Alessandro Mastalli è intervenuto via skype nel corso di "Juve Stabia Mania", appuntamento del martedì sera (ore 22.30) su OttoChannel (canale 16). "La Juve Stabia ta facendo un grande campionato. Sarà solo l'inizio, ma devo dire che quando si inizia così ci sono buoni presupposti per fare sempre meglio. - ha spiegato il centrocampista del Siena, ex Juve Stabia - Stanno facendo un grande campionato e, di fatto, continuando quanto fatto di buono dalla scorsa stagione con il ritorno in Serie B".

"Entusiasmo e solidità: si può costruire qualcosa di importante"

"Dare continuità è sempre un bene. Tante società reduci dalle promozioni hanno confermato tante pedine, hanno fatto bene e addirittura hanno firmato il doppio salto. La continuità può dare veramente grande entusiasmo e può far arrivare la squadra dove merita e portarla addirittura in altre categorie. È difficile, ma se c'è continuità, una società solida alla base, si può fare davvero qualcosa di importante".

"Il ritorno al Menti sarà emozionante"

La classifica? Fa un bell'effetto vedere la Juve Stabia lì davanti e se è lì è tutto meritato. Spero che continui così. Il campionato di B è difficilissimo, non si possono fare paragoni. È veramente tosto e dall'inizio alla fine non sai chi andrà a centrare obiettivi o vivere rischi. Il Palermo? Le partite sono tutti veramente difficili, non puoi sapere nulla e devi essere attento dall'inizio alla fine dei 90 minuti. Sarà una gara spettacolare con Juve Stabia e Palermo che giocano bene e cercano di fare gioco. La Juve Stabia torna al Menti. Ci sarà entusiasmo e il pienone. Sarà una sfida bella da vedere".