Juve Stabia: Pagliuca al Master UEFA Pro con Fabregas e altri big Al corso per "poter guidare tutte le squadre, incluse quelle dei massimi campionati europei"

Guido Pagliuca nella classe del nuovo Master UEFA Pro, "il corso allenatori che rappresenta il massimo livello formativo per un tecnico e che consente, con la sua qualifica, di poter guidare tutte le squadre, incluse quelle partecipanti ai massimi campionati europei", inaugurato in mattinata a Coverciano alla presenza del commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti. Il tecnico della Juve Stabia è tra gli allievi ammessi al corso con il tecnico del Como, Cesc Fabregas (domattina al centro federale dopo la sfida con l'Atalanta in programma stasera a Bergamo), di Marek Hamsik, di Aleksandar Kolarov, che ha già conseguito il titolo di direttore sportivo, e di Marco Landucci, per anni vice di Massimiliano Allegri. Nella classe ci sono anche "il collaboratore tecnico e match analyst della Nazionale A, Renato Baldi, il vice allenatore della Nazionale Under 19, Matteo Barella, e l’assistente di Marco Rossi nella Nazionale ungherese, Cosimo Inguscio".