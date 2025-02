Juve Stabia-Cittadella, Pagliuca: "Gara difficile, serviranno umiltà e coraggio" Il tecnico: "Maistro e Sgarbi sono infortunati mentre Varnier lo recuperiamo"

“Il campo mi è mancato tanto, il focus è totalmente sulla partita di domani, solo attraverso l’umiltà possiamo raggiungere il nostro obiettivo". Lo ha detto l'allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca che, dopo aver scontato tre turni di squalifica, domani contro il Cittadella tornerà in panchina. "La squadra deve trasformare il momento post Pisa che ci ha lasciato con l’amaro in bocca in energia positiva, non dobbiamo concedere alibi a nessuno. Noi non dobbiamo pensare al risultato, nella gara di domani dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi di prestazione. La partita sarà complessa, il Cittadella è una squadra aggressiva e sarà fondamentale entrare con il morso sul metro, sarà una partita dove la Juve Stabia deve essere pronta a lottare con l’umiltà e l’atteggiamento che ci contraddistingue. La partita di Pisa l’abbiamo persa noi, appena siamo andati in vantaggio ci siamo sentiti più bravi e questo ci ha fatto prendere i due gol subito dopo il nostro vantaggio". Dall'infermeria non arrivano buone notizie: "Maistro e Sgarbi sono infortunati mentre Varnier lo recuperiamo”, ha concluso Pagliuca.