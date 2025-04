Sudtirol-Juve Stabia 2-0: Odogwu e Merkaj frenano la scalata delle Vespe Dopo cinque giornate s'interrompe la serie positiva degli uomini di Pagliuca

La Juve Stabia cade 2-0 sul campo del Sudtirol e, dopo cinque giornate, interrompe la sua serie positiva. Al “Druso” le Vespe - che restano in zona play-off - disputano una prova incolore, crollando sotto i colpi degli uomini di Castori che, con un gol per tempo, archiviano la pratica stabiese. I tre punti consentono agli altoatesini di salire a quota 38 punti, fuori dalle zone rosse della classifica e di superare in classifica anche la Salernitana.

I biancorossi sbloccano il punteggio al 18' del primo tempo con un gol del solito Odogwu, bravo ad approfittare di un errore in fase d'impostazione della Juve Stabia e a battere Thiam. La reazione dei campani è tutta in un tiro di Piscopo che s'infrange sull'esterno della rete. Nel secondo tempo la Juve Stabia conquista un rigore con Sgarbi ma l'arbitro, dopo aver rivisto l'azione al Var, ammonisce l'attaccante per simulazione. A dieci dal novantesimo arriva il 2-0 del Sudtirol con Merkaj che, servito da Odogwu spedisce in fondo al sacco il raddoppio. Nel finale ci prova Bellich ma la traversa gli nega la gioia del gol.

Sudtirol-Juve Stabia: il tabellino

SudTirol (3-5-2): Adomonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello (28′ s.t. Veseli); Molina, Pyyhtia (35′ s.t. Belardinelli), Kofler (28′ s.t. Martini), Davi, Casiraghi (35′ s.t. Tait); Odogwu, Merkaj (43′ s.t. Gori). A disp.: Poluzzi, El Kaouakibi, Barreca, Rover, Mallamo, Davi, Vergani. All. Castori.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier (40′ s.t. Bellich), Peda; Floriani Mussolini, Buglio (5′ p.t. Leone), Pierobon (40′ s.t. Dubickas), Fortini; Maistro (18′ s.t. Mosti), Piscopo (18′ s.t. Sgarbi); Candellone. A disp.: Matosevic, Quaranta, Baldi, Andreoni, Meli, Gerbo, Louati. All.: Pagliuca.

Arbitro: Giua di Campobasso. assistenti: Prenna e Scarpa. IV uomo:Bozzetto. Var: Baroni. Avar: Gualtieri.

Reti: 19′ p.t. Odogwu (S) 33′ s.t. Merkaj (S)

Note. Spettatori Totali: 3.050 di cui 50 ospiti. Ammoniti: Odogwu (S) Maistro (J) Candellone (J) Sgarbi (A). Angoli: 4-5. Recupero: 5’ pt – 6’ st.