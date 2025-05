Incredibile Napoli Basket: c'è Shaq nella nuova proprietà? L'ex campione di Orlando Magic e Lakers (ed anche attore) nella cordata per rilevare la società

Dall'alto dei suoi quattro anelli vinti, è uno dei grandi della storia della Nba: Shaquille O'Neal, storico pivot dei Los Angeles Lakers, potrebbe far parte della compagine societaria del Napoli basket, anche nelle vesti di testimonial nel mondo. E' l'indiscrezione lanciata oggi da Il Mattino che individua nel campione olimpico di Atlanta 1996 col Dream Team, la squadra Usa che annoverava tra gli altri anche stelle del calibro di Charles Barkley, Scottie Pippen e Karl Malone, il personaggio di punta cooptato dalla nuova proprietà americana della squadra partenopea che milita nella serie A di basket.

Proprio nelle ore scorse, infatti, la cordata che fa capo all'imprenditore italo americano Matt Rizzetta ha rilevato il 67% delle quote azionarie assumendo la maggioranza della società partenopea con propositi ambiziosi per il futuro. Cinquantadue anni, dopo essersi ritirato dal basket giocato nel 2011, Shaquille O'Neal, o Shaq, come viene comunemente chiamato, negli States fa il commentatore sportivo facendosi apprezzare dal pubblico televisivo per la verve con cui commenta le partite arricchite spesso da gag.