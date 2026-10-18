Primo ko stagionale per il Napoli Basketball: vince l'Armani Olimpia Milano

Prima sconfitta stagionale per il Napoli Basketball. Dopo 6 vittorie nelle prime 6 gare tra Italia ed Europa arriva il ko contro la corazzata Armani Olimpia Milano nella quarta giornata della LegaBasket Serie A. I meneghini passano all'Alcott Arena - PalaBarbuto con il risultato di 82-98. Napoli parte fortissimo con il 25-18 del primo quarto, ma Milano risponde per il +3 all'intervallo. Equilibrio nel terzo periodo prima dell'allungo ospite con il parziale di 21-32 nell'ultima frazione. Nel roster di Milano spicca la prova di Matheus con 21 punti. A Napoli non bastano i 17 di Brown.
Il tabellino
LegaBasket Serie A
Quarta Giornata
Napoli Basketball - Armani Olimpia Milano 82-98
Parziali: 25-18, 13-23, 23-25, 21-32
Napoli: Spissu 3, Seljaas 8, Dowtin 12, Faggian 6, Petrucelli 5, Sankare, White 10, Brown 17, Tarczewski 3, Caruso 8, Totè ne, Ramsey 10. All. Repesa
Milano: Cole 21, Wright 11, Diop 14, Tonut 3, Bolmaro 11, Thompson 3, Ricci 8, Flaccadori ne, Hall 4, Mathews 21, Peters 2, Akele. All. Poeta
Arbitri: Attard, Bartoli, Dionisi