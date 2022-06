Il caso Osimhen non ferma il Napoli: la fiducia del club e due nomi in entrata Accolto il ricorso per la Curva A: nella prima gara casalinga in Serie A tutti i settori aperti

Il caso Osimhen, l'indagine sull'operazione da parte del Napoli nel 2020 con l'acquisto del nigeriano e la cessione al Lille di quattro calciatori, Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri, scuote l'ambiente partenopeo e inevitabilmente pone in secondo piano, almeno in queste ore, l'evoluzione del mercato azzurro. Filtra fiducia nel club per la vicenda. L'aria di restyling si conferma come l'attesa sui rinnovi e l'idea degli acquisti: su tutti ci sono i nomi di Leo Ostigard per la difesa e di Gerard Deulofeu per l'attacco. Il contatto diretto con il Brighton e l'Udinese prosegue. La Juventus guarda anche a Fabian Ruiz dopo aver seguito con attenzione Kalidou Koulibaly. Il senegalese ha detto no all'ipotesi del trasferimento in bianconero. La Vecchia Signora pensa all'andaluso per sostituire Adrien Rabiot, in uscita e da rumors Chelsea.

Nel frattempo, occhio ai giovani azzurri. Giuseppe Ambrosino è andato a segno con l'Italia Under 19: gol del classe 2003 nell'Europeo di Categoria, utile per battere lo Slovacchia. Inoltre, la Società Sportiva Calcio Napoli ha comunicato che la Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi al Picco di La Spezia nell'ultima giornata di campionato, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo di chiusura della Curva A per un turno. Nella prima gara utile del campionato 2022/2023 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico.