Corsa ai biglietti Champions nonostante i prezzi alti: in migliaia in coda Assalto ai ticket per la sfida contro il Milan: oggi altro scaglione di tagliandi

Tifosi del Napoli scatenati per la Champions League. Ieri è partita la prevendita libera in vista della sfida di ritorno dei quarti col Milan del 18 aprile. Già finiti i biglietti messi in vendita, sul web file virtuali incredibili: fino a 50mila in attesa nello stesso momento. Ma c'erano tantissimi tifosi anche in fila per i rivenditori autorizzati. Si va verso un sicuro record storico d’incasso che resiste dalla sfida col Real Madrid del 2017. Intanto, la SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da questa mattina alle ore 10 sarà messa in vendita una ulteriore quota di tagliandi degli Anelli inferiori di Curve e Distinti.