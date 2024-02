Gaetano saluta, va in prestito al Cagliari Il centrocampista napoletano va via in prestito secco per trovare più spazio

Dopo Zanoli e Zerbin se ne va anche Gaetano. Non c’è spazio per i giovani della cantera nel Napoli attuale di Mazzarri. E quindi meglio andare. Il centrocampista di Cimitile si è trasferito in prestito secco al Cagliari. Un’operazione veloce visto che inizialmente c’era il Granada sulle tracce del napoletano. Il suo manager ha chiuso l’affare e quindi fino a giugno il centrale sarà alla corte di Ranieri. Neanche il tempo di partire che già si ritroverà i vecchi amici di fronte nel match del 25 febbraio. Gaetano, comunque, con il rientro di Anguissa e l’ingaggio di Dendoncker non avrebbe avuto chance. In piena emergenza è stato spesso utilizzato da Mazzarri ma con la rosa completa sarebbe stato un gran problema. Quindi, meglio andare dove lo spazio c’è. Sicuramente col Cagliariavrà la possibilità di esprimersi come sa. Con la sua cessione il mercato è completo.DEMME. Il povero Diego tedesco sarà costretto a rimanere per forza ma potrà solo allenarsi con la squadra perché per lui non c’è posto nelle liste di campionato e di Champions.

Sono state fatte delle scelte ed è toccato a lui. Sarà un calvario non da poco per questo centrocampista che proprio non si aspettava un finale del genere.?Sarebbe stato opportuno mandarlo altrove magari pagandogli lo stipendio. Anche perché il club dovrà onorare lo stesso il mensile anche se non sarà a disposizione. Sicuramente in Italia qualchesocietà non avrebbe avuto problemi ad accoglierlo. Le qualità ce l’ha. A centrocampo sarebbe stato un ottimo rinforzo. Sono state fatte delle scelte e quindi Diego non può fare altro che svegliarsi la mattina per andare ad allenarsi senza però vedere neanche la panchina. Un peccato. Ma il regolamento è chiaro e quindi si è optato per questa decisione. Che sicuramente non fa piacere al diretto interessato. Che non avrà un bel ricordo quando andrà via dal Napoli a fine stagione. Avrebbe meritato un trattamento diverso. Degno di un calciatore che ha dato tutto sempre e a prescindere.