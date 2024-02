Mazzarri chiede i gol a Kvaratskhelia Senza Osimhen serve il miglior georgiano per tornare alla vittoria

Domenica contro il Verona Kvarataskhelia tornerà a disposizione di Mazzarri. Il tecnico nico toscano ha bisogno della sua fantasia e della sua qualità in avanti ma soprattutto dei gol. Sì perché senza Osimhen è diventato molto difficile andare in rete. C’è stato un calo realizzativo non da poco. Addirittura il Napoli di Mazzarri ha fatto peggio di quello di Garcia. Ma il sor Walter non c’entra nulla. L’emergenza ha mandato in tilt tutto. Ma la ruota deve girare. Ecco, quindi, che gli uomini più rappresentativi devono venire allo scoperto e fare la differenza. Kvara è un top che sagiocare al calcio. Adesso bisogna capire come sarà schierato. Se nel classico 4-3-3 o se in un eventuale 3- 4-3. Di sicuro starà nella zona sinistra offensiva. Il Verona non glidarà molti spazi ma dovrà essere cinico come non mai poiché qualche occasione gli capita sempre ma lui la sbaglia sistematicamente.

Mamuka Jugeli, manager del georgiano, sta cercando di capire cosa fare per il rinnovo. Di certo il presidente De Laurentiis dovrà rivedere lo stipendio del ragazzo. Che è molto appetibile all’estero. Ci sono club molto ricchi che non avrebbero problemi a sborsare tanti soldi per acquistarlo. Bisogna capire cosa ne pensa il patron. Che sicuramente a giugno perderà Osimhen. Cedere pure Kvara sarebbe troppo. Ecco, quindi, che si sta pensando ad un eventuale rinnovo. Pure perché il numero 77 azzurro guadagna appena 1.2 milioni di euro a stagione. Un po’ pochini rispetto al suo valore. Ma chiuso il mercato adesso gli uomini di Adl potranno anche concentrarsi su questo aspetto. Sperando che Khvicha possa ritrovare il sorriso ma soprattutto i gol.