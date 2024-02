Traoré sta trovando la forma: scalpita per essere convocato L'ivoriano può essere impiegato come una mezz'ala di qualità

Scalpita Traoré. Uno dei rinforzi di gennaio sta svolgendo una tabella di marcia ben precisa per trovare la giusta forma e mettersi definitivamente a disposizione di Mazzarri. Lo staff tecnico lo sta gestendo nel migliore dei modi visto che aveva bisogno di una preparazione vera e propria. Avendo avuto la malaria non si era potuto mai allenare colBournemouth. Nonostante ciò il Napoli l’ha voluto in prestito pe dargli una opportunità.