Mazzarri ritrova anche Natan, ora i centrali sono quattro Mazzarri verso un recupero importante in difesa

Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard e adessoanche Natan. Si completa il gruppo dei marcatori a disposizione di Mazzarri. Il centrale brasiliano si è riaggregato al gruppo ufficialmente nella seduta di ieri e quindi sarà a disposizione per la sfida di domenica contro il Verona. L’ex Bragantino si era fermato per una lussazione alla spalla contro la Roma. Uscì dal campo infortunato ed è rimasto fuori per molto tempo. Ha fatto prima terapie. Poi lavoro personalizzato in palestra e in campo. Prima di lavorare con tutti gli altri aveva fatto un paio di giorni sedute miste. Da ieri Mazzarri ce l’ha definitivamente nel gruppo. E questa è una bella notizia.

Anche perché Juan Jesus le sta giocando tutte e avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato. Il sudamericano èstato molte volte titolare prima di farsi male. Non ha mai avuto la possibilità di giocare nella linea a 3. Un modulo che conosce bene e che potrebbe giovarlo nel caso in cui l’allenatore toscano dovesse riproporlo di nuovo.Lo stop di Natan aveva dato delle indicazioni ben precise ed è per questo che si pensava all’acquisto di un altro centrale. La lunga assenza sarebbe stato un problema ma il club ha preferito aspettare e poi alla fine ha deciso di non investire più. Anche perché senza la partenza di Ostigard e con l’eventuale arrivo di Perez ci sarebbe stato un sovraffollamento in quella zona del campo. Dunque, c’è un nuovo rinforzo per Mazzarri che così può scegliere sempre il miglior difensore centrale.