Zielinski aspetta di capire se giocherà in Champions Il polacco è in scadenza e rischia di restare fuori dalla lista Champions

Gioca o non gioca in Champions League? Lo sapranno presto i tifosi del Napoli se Piotr Zielinski sarà inserito o meno nella lista per la competizione europea. Si vocifera che il centrocampista debba essere messo da parte per i due match degli ottavi contro il Barcellona. Una scelta dettata dall’esubero di calciatori. Ma in tanti pensano che sia uno sgarbo della società per fargli pagare il suo accordo con l’Inter e il mancato rinnovo con DeLaurentiis. Uno che ha le qualità del polacco deve assolutamente stare sempre in campo.

Soprattutto in un doppio confronto come quello con i blaugrana. Nella linea atre con Lobotka ed Anguissa non ha avversari che tengano in rosa. Se fosse vera la bocciatura dalla Champions sarebbe uno sgarbo troppo grande per un ragazzo che in otto anni ha sempre dimostrato di essere un signore. Si pensava che dopo il no all’Arabia Saudita potesse rimanere ancora in azzurro. Ma poi non si è trovato l’accordo. Si è inserito Marotta che l’ha convinto ad accettare il passaggio all’Inter. Ma ci sta. Solo che Adl non l’ha presa bene.