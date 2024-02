Zielinski non si allena: il polacco dovrebbe saltare la partita con il Verona Affaticamento muscolare per il centrocampista, che è anche a rischio di finire fuori lista Champions

A due giorni dalla partita contro l'Hellas Verona si ferma Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco oggi non si è allenato con il resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare. A riferirlo è il club azzurro nel consueto report da Castel Volturno:

"La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare. Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo".