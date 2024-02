IL PIZZINO SPOT di Urgo: Bastava dirlo Si è tentato di dimostrare a sé stessi e al mondo che si era in grado di farcela da soli

Bastava dirlo che non si voleva continuare sulla strada tracciata per dimostrare a sé stessi e al mondo che si era in grado di farcela da soli. "La difesa va più che bene" - si sarà pensato - "e che importa se Kim non c'è più, è solo un urlo in meno nel catino del Maradona". "Uno a caso, pure brasiliano" - si sarà proseguito, ostinati e sicuri - "andrà benissimo, meglio se giovane e sconosciuto, e perfino se chi lo allenerà non gradirà tanta manna dal cielo". A centrocampo poi, Zielinski umiliato, Demme rimosso ed Elmas venduto. Rimanevano Anguissa, scultoreo e annoiato, e Gaetano, senza arte né parte.