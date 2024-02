Emergenza finita, Mazzarri torna al 4-3-3 per ritrovare gol e vittoria L'allenatore dovrebbe tornare al vecchio modulo nella partita di domani contro il Verona

L’emergenza è sparita, tanto che adesso Walter Mazzarri ha addirittura dubbi sul modulo da adottare e sull’undici titolare da schierare contro il Verona. Per il match di domani potrebbe arrivare la prima convocazione per Traorè, in panchina dovrebbe rivedersi anche Natan dopo l’infortunio alla spalla subito contro la Roma e Mazzarri è pronto a tornare al 4-3-3 con il rientrante Anguissa e Cajuste mezzali al fianco di Lobotka e Juan Jesus (favorito su Ostigard) accanto a Rrahmani. Davanti tornano Kvaratskhelia e Simeone, come nelle due gare di Supercoppa: Napoli ha bisogno di ritrovare gol e vittoria, a loro il compito di guidare l’assalto all’Hellas.