Napoli, fallire contro il modesto Verona sarebbe un disastro La clamorosa esclusione di Zielinski fa agitare i tifosi: c'è incertezza

La rosa affollata dopo il mercato di gennaio mette alle strette il Napoli, che si ritrova a dover fare delle scelte dolorose per la lista Champions e quella della Serie A. Fuori Zielinski e Dendoncker da quella per l'Europa, visto che sono consentiti solo tre cambi e andavano sostituiti Zerbin, Elmas e Gaetano. Per inserire i nuovi acquisti Ngonge, Traoré e Mazzocchi, sono stati tagliati l'altro nuovo acquisto, il centrocampista belga Dendoncker, e l'illustre polacco, con una scelta che sorprende i tifosi. Mentre per l'ex Aston Villa ha inciso la condizione fisica non ottimale, resta da decifrare il taglio di Zielinski. Sembrava Traoré destinato a rimanere fuori, anche per un discorso di esperienza in partite come quella contro il Barcellona, che il Napoli sfiderà agli ottavi.

A incidere, probabilmente, la situazione contrattuale del polacco, che ha rifiutato di recente il rinnovo e che andrà all'Inter a parametro zero a partire dal 1 luglio. Per Zielinski è un taglio solo parziale, visto che è stato inserito nella lista per la Serie A, dalla quale è stato escluso Demme, che già fuori da quella Uefa, resterà a guardare da qui alla fine: anche lui in scadenza di contratto. E che su Zielinski ci sia qualche problema lo conferma anche il probabile forfeit di domenica: oggi il polacco non si è allenato per un affaticamento muscolare. Resterà fuori ancora una volta, e si preannuncia una seconda parte di stagione tormentata per uno dei protagonisti dello scudetto.