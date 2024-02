Il calcio piange Kurt Hamrin, attaccante dei record Aveva 89 anni. Protagonista con la Fiorentina, ha giocato anche con Milan, Napoli e Juventus

Lutto nel mondo del calcio. Nelle scorse ore è scomparso all'età di 89 anni Kurt Hamrin, ex attaccante svedese con un lungo passato in Italia. Soprannominato "Uccellino", Hamrin, secondo classificato al Mondiale del 1958 con la sua Svezia, dietro il Brasile di Pelè, ha vestito per nove anni la maglia della Fiorentina, collezionando quasi trecento presenze in viola, dal 1958 al 1967, diventandone una leggenda.

Dopo la parentesi viola, la terza in Italia dopo un anno alla Juventus e un prestito al Padova, Hamrin ha poi giocato per due stagioni nel Milan e altre due nel Napoli, prima di tornare in patria nel 1972 e chiudere la carriera all'AIK Stoccolma. Alla sua famiglia e ai suoi cari sono arrivate anche le condoglianze del club azzurro.