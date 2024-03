Osimhen prosegue il recupero. Domenica libera: domani la ripresa Proseguono gli allenamenti degli azzurri a Castel Volturno, agli ordini di Grava e Beccaccioli

Proseguono gli allenamenti degli azzurri a Castel Volturno, sempre agli ordini di Grava e Beccaccioli. Il Napoli si è allenato anche ieri mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 30 marzo con NapoliAtalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico. Di seguito il gruppoè stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. È tornato a lavorare in gruppo, invece, Matteo Politano. Domenica libera: la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio.