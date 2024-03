Kvara no, Osimhen sì: assalto all'ultimo treno Champions L'attaccante verso il forfeit contro l'Atalanta, ma Osimhen ci sarà

È Khvicha Kvaratskhelia il dubbio della vigilia di Napoli-Atalanta: dopo la sosta il georgiano è tornato con un problema muscolare, che seppur di leggera entità, molto probabilmente non gli consentirà di scendere in campo domani al "Maradona". Niente di serio, solo una contrattura: ma i tempi sono troppo stretti per recuperare. Se il Napoli avesse giocato lunedì a Pasquetta, come richiesto da De Laurentiis, probabilmente l'attaccante ce l'avrebbe fatta. Calzona si riserva di decidere all'ultimo momento, ma ha già allertato Raspadori per sostituire il georgiano.

Ci sarà invece Victor Osimhen: il nigeriano si allena in gruppo da qualche giorno e dovrebbe aver smaltito l'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nella sfida contro l'Inter. A Fuorigrotta ci sarà il sold out, per una sfida fondamentale per la rincorsa la qualificazione alla prossima Champions League, che dovrebbe passare anche per il quinto posto. E domani sarà anche il giorno in cui il Napoli e i suoi tifosi manifesteranno la propria vicinanza a Juan Jesus: attese iniziative contro il razzismo, ma non quelle istituzionali previste dalla Lega di Serie A. La squadra non indosserà la toppa in segno di protesta per la sentenza di assoluzione di Acerbi, il quale oggi ha ribadito che il difensore del Napoli ha semplicemente capito male. Eppure, il brasiliano ha ribadito di aver ricevuto offese razziste, ascoltate dagli altri presenti in campo, tra cui l'arbitro.