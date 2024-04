Napoli, servono sette acquisti per ripartire Per la prossima stagione caccia a due difensori, altrettanti centrocampisti e un attaccante

Sette rinforzi per ripartire. O forse anche otto. Sarà un mercato molto impegnativo quello del Napoli per la prossima stagione. Lo scouting Micheli e il futuro direttore sportivo Manna avranno tanto da lavorare per poter mettere a posto una rosa che nel campionato in corso ha fatto davvero poco. La lista degli acquisti sarà ampia e quindi non sarà facile poter arrivare subito alla chiusura degli affari. Oggi, però, il club già sa quali dovranno essere i primi elementi da inserire nel gruppo. Ci sono calciatori in scadenza ed altri che saranno messi sicuramente in condizione di cambiare casacca.

LE OPERAZIONI. Come detto, ci vorranno almeno sette acquisti in estate. Due difensori, due centrocampisti, un attaccante e un jolly. Poi magari ne saranno sei o anche cinque visto che dovrebbero tornare dai prestiti Folorunsho e Gaetano. C’è anche Zerbin da valutatore così come Zanoli. Tutti questi ragazzi potrebbero avere una chance evitando di andare in giro per l’Italia a fare la fortuna di altre squadre. Ma le priorità ci sono. A cominciare dal reparto arretrato. Dove Kim non è mai stato sostituito bene. Natan non ha convinto e ora non gioca mai. Juan Jesus ha fatto quello che ha potuto ma ha sbagliato tanto. Ostigard è stato utilizzato poco e sicuramente chiederà di cambiare aria. Rimanendo dietro si dovrà capire anche che cosa vorrà fare Di Lorenzo. Il capitano ha molte richieste e potrebbe accettarne qualcuna. A centrocampo saluterà tutti Zielinski diretto all’Inter. Demme è ormai andato e Dendoncker rientrerà alla base. Dunque, altre due pedine in questa zona nevralgica.In attacco servirà un grosso investimento per non far rimpiangere Osimhen. I 130 milioni di euro della sua clausola dovranno essere messi sul mercato per un bomber molto forte. Poi ci sono delle gatte da pelare. Simeone non sarà più disposto a rimanere seduto in panchina. L’argentino è molto richiesto dalla Lazio e quindi potrebbe accettare il trasferimento. Pare che Lotito voglia fare uno scambio con Immobile ma non c’è nulla di certo. Ma anche un altro centravanti ci vorrà per completare la rosa.