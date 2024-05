IL PIZZINO SPOT di Urgo: I panni sporchi Fossi in Aurelio De Laurentiis non li laverei in famiglia: comincerei a costruire la casa del futuro

Fossi in Aurelio De Laurentiis non laverei in famiglia - tra moglie, figli e genero - i (molti) panni sporchi. Smetterei di pentirmi, promettere e rilanciare e comincerei a costruire la casa del futuro, iniziando proprio dalla chiarezza, pubblica e non privata, per capire di chi fidarsi e di chi no e distinguere tra chi è capace e chi fa solo finta di esserlo. La strada è lunga e, per gran parte, impervia. Ora come non mai. Non so chi sia quel Giovanni Manna che pare sia la pietra su cui (ri)costruire il domani della SSC Napoli, ma so che non basterà, senza un passo indietro di tutti.