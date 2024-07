Tutto pronto per il raduno: Conte ha già una difesa tutta nuova Domani a Castel Volturno il debutto del nuovo allenatore

Visite mediche effettuate per Spinazzola e Rafa Marin: i primi due acquisti del Napoli. L'esterno di fascia ex Roma e il difensore ex Real Madrid sono due giocatori azzurri. Domani saranno a Castel Volturno per il raduno ufficiale e la prima giornata di test fisici e atletici. Giovedì la partenza per il primo ritiro estivo, quello che si svolgerà a Dimaro, in Trentino, fino al 21 luglio. In arrivo anche il terzo rinforzo, il difensore Alessandro Buongiorno del Torino. Anche per lui visite mediche e firma ad un passo: oggi il nazionale ha salutato gli ormai ex compagni di squadra che si sono radunati in vista del ritiro granata. Saluti anche ai tifosi, ai quali Buongiorno ha ammesso l'addio.

Conte lo aspetta: sarà uno dei colpi più costosi della storia del Napoli, con i 38 milioni di euro necessari per acquistarlo. Tuttavia, per vedere Buongiorno allenarsi con gli azzurri bisognerà attendere il secondo ritiro, quello che comincerà a Castel di Sangro il 25 luglio. E a proposito di ritiri, il Napoli oggi ha ufficilizzato le cinque amichevoli estive: due a Dimaro, il 16 luglio con i dilettanti dell'Aunane e il 20 contro il Mantova. Se ne giocheranno tre in abruzzo: il 28 luglio contro i turchi dell'Adana, il 31 luglio contro i francesi del Brest e il 3 agosto contro il Girona. Il 10 agosto il primo impegno ufficiale in Coppa Italia, contro il Modena.