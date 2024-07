IL PIZZINO SPOT di Urgo: A rivincita avvenuta Il caso di Lorenzo e il futuro del capitano azzurro

anto tuonò che non piovve! Giovanni Di Lorenzo si è rimangiato tutto quello che non aveva detto per mesi di illazioni, pettegolezzi, si dice e qualche falsità (ma neanche tante).

I ventilati insormontabili problemi personali - che qui è meglio tacere - sono stati spazzati via dal triste europeo e dalla ferma volontà di Antonio Conte di non rinunciare al capitano dello scudetto.

Lo ha detto il calciatore e lo ha ribadito il suo procuratore, che non poteva non essere napoletano: c'è voglia di riscatto! Anche se il secondo ha aggiunto che un addio sarebbe comunque possibile, ma a rivincita avvenuta.