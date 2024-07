Napoli, concluso il ritiro in Trentino: ora tre giorni di riposo Da giovedì la squadra si radunerà per il ritiro di Castel di Sangro

Rientro a casa per il Napoli, che oggi ha chiuso il ritiro in Trentino. Alle 21 il volo che da Verona riporterà la squadra a Capodichino: Conte ha concesso tre giorni di riposo per tutti, dando appuntamento a giovedì per il secondo ritiro, quello in Abruzzo, che proseguirà fino all'8 o al 9 agosto, con data ancora da definire. Positivo il bilancio degli 11 giorni trascorsi a Dimaro: praticamente nessun infortunio, con il solo Simeone che si è fermato per un fastidio muscolare in amichevole. Nonostante il duro lavoro imposto da Conte, la squadra ha risposto bene. Positivo anche il responso sul campo: due vittorie in altrettanti test, col 4-0 ai dilettanti dell'Aunane e il più convincente 3-0 al Mantova, nell'amichevole di ieri pomeriggio. Nonostante le gambe pesanti si sono visti miglioramenti, anche se si è notata l'assenza di tanti titolari, ma soprattutto degli altri rinforzi attesi da Conte. Non si è visto in campo Victor Osimhen, ormai promesso sposo del Paris Saint Germain, anche se il nigeriano si è allenato regolarmente. Segnali positivi dall'attaccante di scorta Cheddira e il giovane centrocampista Iaccarino. Molto bene il nuovo acquisto Spinazzola, mentre è rimandato l'altro rinforzo, il difensore Rafa Marin: tra i giocatori che hanno patito di più l'intenso lavoro fisico imposto da Conte negli undici giorni in val di Sole.