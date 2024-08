Su Ottochannel (canale 16) doppio appuntamento dedicato al Napoli Prima, durante e dopo le partite c'è “SeDici Napoli”, il martedì alle 20.30 "Il Salotto Azzurro"

Riparte la grande stagione sportiva su OttoChannel (Canale 16 del digitale terrestre) con un doppio appuntamento dedicato al Calcio Napoli da non perdere. In occasione di tutte le partite degli azzurri ecco la seconda stagione di “SeDici Napoli”, in onda prima, durante e dopo le gare con in diretta le conferenze stampa di Antonio Conte e dell’allenatore avversario: in studio, con Arturo Minervini, ci saranno sempre Angelo Forgione, Maurizio Zaccone ed Eugenia Saporito. La novità della stagione è “Il Salotto Azzurro”, diretta emanazione della “Domenica Azzurra”. Dopo due stagioni la fortunata trasmissione trasloca al martedì, alle 20.30, con il format rinnovato e ricco di novità, per l’analisi, il dibattito e il commento sul Napoli. In studio, con Dario Sarnataro, si alterneranno ospiti del calibro di Nando Orsi, Fabiano Santacroce, Sonia Lantella, Giovanni Scotto, Gaetano Imparato, Paolo Specchia, Alberto Savino, il Pampa Sosa e tanti altri.

Con il coordinamento giornalistico di Sonia Lantella si parte domani, domenica 18 agosto, alle ore 18 con la prima puntata di “SeDici Napoli”, con il commento di Fabiano Santacroce in aggiunta al parterre, per seguire Hellas Verona-Napoli: tutte le emozioni dell’esordio in campionato degli azzurri di Conte.

Martedì 20 agosto, alle 20.30, la prima puntata de “Il Salotto Azzurro”, con l’analisi della gara e il punto sul calciomercato: gli ospiti saranno Nando Orsi, Paolo Specchia, Giovanni Scotto e in collegamento da Milano esperti di calciomercato.

Si riparte, il canale giusto per sapere tutto sul Napoli è il 16, OttoChannel, disponibile anche la diretta in streaming su OttoChannel.tv.