De Laurentiis torna a parlare: giovedì presenta un nuovo sponsor Il patron non è più apparso in pubblico dai tempi della presentazione di Conte, lo scorso giugno

Aurelio DeLaurentiis si “rivedrà” di nuovo in pubblico. Dopo tanta assenza il presidente sarà presente giovedì prossimo alla presentazione di una nuova partnership con acqua Sorgesana. Con lui ci sarà il patron Nicola Arnone.Sarà, dunque, l’occasione perconoscere il suo pensiero sul mercato e sul cambio di strategia economica visto che ha investito ben 150 milioni senza ricavare quasi niente dalle cessioni. Ha fatto un rischio di impresa che è piaciuto molto ai tifosi. Dovrà far capire anche cosa è successo veramente con la cessione di Osimhen. Se è vero che si è impuntato il 30 agosto per poi dare il via libera del prestito temporaneo al Galatasaray evitando così di pagare uno stipendio lauto fino a gennaio.