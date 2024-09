Mario Rui diffida il Napoli: vuole essere reintegrato in gruppo Il terzino portoghese è stato messo fuori lista dopo aver rifiutato sei destinazioni in estate

Mentre il Napoli si prepara alla sfida di giovedì contro il Palermo in Coppa Italia, ma intanto scoppia la grana Mario Rui. Il terzino portoghese ha chiesto il reintegro in rosa. Il calciatore è finito ai margini della squadra azzurra. In estate, infatti, diversi club lo hanno messo nel mirino, tra cui il Galatasaray. Alla fine, il laterale portoghese è rimasto a Napoli ma è stato escluso dalla rosa. Adesso Mario Rui ha chiesto il reintegro in squadra sulla base degli accordi sindacali tra l'associazione calciatori e la Figc. Difficile che le richieste del portoghese possano essere ignorate, ma resta da capire quale sarà la decisione della società e di Antonio Conte. L'ex Empoli e Roma ha un contratto con gli azzurri fino al 30 giugno 2026.