Lobotka in dubbio per l'Empoli, ma Conte è tranquillo con Gilmour Il centrocampista scozzese pronto al debutto da titolare in campionato: occuperà il ruolo di regista

Tra oggi e domani Antonio Conte dovrebbe ritrovare il gruppo al completo in vista della sfida in casa dell'Empoli di domenica, ma purtroppo dai nazionali non arrivano solo buone notizie. Lobotka oggi rientrerà a Castel Volturno, completerà gli esami strumentali iniziati in Slovacchia e così lo staff medico potrà avere la diagnosi precisa e farsi un’idea sulle sue condizioni.Non si tratta di un problema serio ma bisogna andare a fondo per comprendere le ragioni del fastidio avvertito*. Dopo la diagnosi, poi Conte e lo staff medico sapranno il percorso che dovrà compiere Lobotka per il completo recupero. Il regista slovacco è comunque in dubbio per la partita di Empoli, scalpita Gilmour che rappresenta un’alternativa di ottimo livello.

Ieri ha completato la sua avventura in Nazionale con la sfida contro il Portogallo. Il Napoli è riuscito a prenderlo nelle ultime ore della sessione estiva pagandolo circa 14 milioni di euro, Gilmour ha voluto fortemente il Napoli. Si tratta di una richiesta precisa di Antonio Conte che lo apprezza dai tempi in cui cresceva nel vivaio del Chelsea. Conte attende gli esami di Lobotka, spera di poter contare su di lui quanto prima possibile ma si gode anche la rosa attrezzata, costruita con la società".E nella notte si è giocata Uruguay-Ecuador in Sudamerica, terminata 0-0 e che ha visto in campo da titolare Mathias Olivera per 87', fino all'infortunio che l'ha costretto al cambio.