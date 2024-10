Napoli "acciaccato" dopo le nazionali, ma non c'è un vero allarme Domenica a Empoli senza Lobotka, Olivera e Meret. Pronti Gilmour, Spinazzola e Caprile

Il Napoli non esce del tutto indenne dalla sosta per le nazionali, e a Empoli - domenica alle 12.30 - dovrà fare i conti con qualche assenza. Restano in forte dubbio Olivera, mentre Lobotka sarà fuori. A essi si aggiunge il portiere Meret. Il centrocampista slovacco si è fermato con la sua nazionale durante la gara con l'Azerbaijan. Problema muscolare che seppur non allarmante, dovrebbe fermarlo per almeno un paio di partite. Al suo posto è già pronto lo scozzese Gilmour, che non ha ancora debuttato da titolare in campionato. E sarebbe anche un'occasione per dare spazio all'ex Brighton, di cui Conte ha grande considerazione. E in dubbio resta anche Mathias Olivera, già in discussione a prescindere in quanto tra gli ultimi a rientrare. Nella partita contro l'Ecuador è uscito nel finale con un fastidio fisico, probabilmente muscolare. Anche in questo caso condizioni da valutare, ma è molto probabile che a Empoli giocherà Spinazzola, che ha ritrovato una condizione sempre migliore. E a queste due assenze dovrebbe aggiungersi quella del portiere Meret: in questo caso le nazionali non c'entrano. L'estremo difensore, che al Castellani sarebbe un ex, si è fermato nella gara in casa della Juventus e sta ancora completando il recupero per un problema muscolare. Un suo rientro è più facilmente ipotizzabile nella partita al Maradona contro il Lecce del prossimo turno.