Meret ha recuperato: contro il Lecce torna il portiere titolare L'estremo difensore ha smaltito l'infortunio muscolare: domani titolare al "Maradona" col Lecce

Riecco Meret. Torna per riprendersi il posto fisso il portiere friulano. Da domani pomeriggio contro il Lecce diventa nuovamente il numero uno del Napoli capolista. Dovrà accomodarsi in panchina Caprile. Ha dato tanto il ragazzone del 2001 durante l’assenza del suo collega. Ha subito solo la rete di Strefezza e nulla più. E domenica scorsa ad Empoli è stato determinante per il risultato finale. Grande prestazione la sua nel primo tempo. Ora, però, la scena spetta ad Alex. Le gerarchie di Antonio Conte sono state chiare. Meret è il titolare, Caprile il vice.È fondamentale avere in rosa due portieri di pari livello perché durante la stagione può sempre capitare qualche problema.