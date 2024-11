Il Napoli cinico piace ai tifosi, che credono nello scudetto La squadra di Conte segna poco, eppure resta al comando della classifica

È un Napoli cinico, concreto e sicuramente affamato. Gli azzurri hanno 14 e 11 gol in meno di Inter e Atalanta, eppure restano davanti a tutti. Un'altra vittoria di misura che non stupisce per lo spettacolo, ma che permette ai tifosi di sognare lo scudetto. Lo stadio "Maradona" ancora pieno lo dimostra: l'entusiasmo è quello dei bei tempi, ma Conte ha avvisato che servirà un salto di qualità mentale per poter lottare fino alla fine. La classifica è ancora molto corta, con sei squadre in un punto, ma il giorno dopo Napoli-Roma i tifosi azzurri sono ottimisti e convinti della forza del Napoli.