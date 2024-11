Napoli, la fase offensiva deve migliorare: Conte chiede più gol Gli azzurri resistono al comando, ma hanno segnato molto meno di Atalanta e Inter

Il Napoli resiste alle critiche e alle polemiche arbitrali e si tiene stretto il primo posto, ma l'allenatore Antonio Conte ha già avvisato: gli azzurri devono ancora migliorare, e tra le inseguitrici ci sono Atalanta e Inter, che il tecnico azzurro giudica più avanti nel lavoro. Del resto, in testa alla classifica è bagarre: un solo punto di vantaggio per il Napoli, poi un gruppone di quattro inseguitrici, con Lazio e e Fiorentina che si aggiungono a Inter e Atalanta. Più attardata la Juventus, che come le altre rivali deve fare i conti con gli impegni europei. Una preoccupazione in meno per Conte, che già da oggi potrà concentrarsi sulla sfida di domenica in casa del Torino.

I granata non attraversano un buon momento ed è forte la contestazione dei tifosi, ma tra gli azzurri è forte il ricordo della pesante sconfitta nella scorsa stagione. L'allenatore azzurro aveva parlato di una settimana tranquilla dopo la vittoria contro la Roma: lo sarà sicuramente per Lukaku, tornato al gol dopo quello segnato in casa del Milan. Sull'attaccante insistono le critiche e le pressioni dei tifosi, tanto che Conte ha ammesso che il belga sente la responsabilità. Ma è tutta la fase offensiva del Napoli che deve migliorare, visto che gli azzurri hanno segnato 6 gol in meno rispetto alla passata stagione, e sono ben 14 in meno dell'Atalanta e 11 dell'Inter.