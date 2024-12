A Torino Conte lancia ancora Kvaratskhelia con Politano e Lukaku Non sono previste novità di formazione per la sfida contro la squadra di Vanoli

Oggi il Napoli sfida il Torino in trasferta allo stadio "Olimpico Grande Torino". Conte dovrebbe riproporre in blocco l'undici della scorsa gara. Confermato quindi Kvara, che è stato in ballottaggio con Neres, nel tridente con Lukaku e Politano. A centrocampo dunque Lobotka insieme a McTominay e Anguissa, in difesa Rrahmani e Buongiorno con ai lati Di Lorenzo e Olivera, in porta Meret. L'unico indisponibile è Mazzocchi, oltre Mario Rui che è fuori dalla lista.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Mazzocchi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli Ballottaggi: Pedersen-Vojvoda 60-40%, Gineitis, Vlasic

Indisponibili: Zapata, Ilic, Schuurs, Ilkhan, Savva,